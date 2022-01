Le coach français veut retenir le positif de la rencontre, même s’il peut avoir quelques regrets au vu de la première période. "Nous avons des regrets, c’est certain. Mais il y a plusieurs points de satisfaction qu’il faut retenir. Nous avons fait une très bonne première mi-temps. Après 25 minutes, nous devons mener au score, c’est incontestable. Malheureusement, nous n’avons pas eu le geste juste devant le but, c’est dommage", a déclaré le T1, qui restait bien réaliste. "Ce qu’il nous a manqué ? Un petit but. L’adversaire a eu quelques situations dangereuses. À la fin, nous étions émoussés car nous venons d’enchaîner trois matchs en une semaine. Le match face à la lanterne rouge de mercredi, nous a beaucoup fatigués mentalement et physiquement."