Les Métallos ne vont pas snober ce match. Mais ils garderont le Beerschot en tête.

La langue espagnole est riche en expressions. "Querer nadar y guardar la ropa (vouloir nager et garder ses vêtements)", savoir ménager la chèvre et le chou. C’est avec cette formule que Jordi Condom a présenté ce match de Coupe de Belgique face aux Trudonnaires. "On donne de l’importance à cette rencontre parce que c’est une compétition officielle. Mais notre objectif reste le maintien", rappelle l’entraîneur catalan.

À trois jours du match capital au Beerschot, lanterne rouge, Condom va donc faire tourner. Il devra amener de la fraîcheur mentale et physique dans un groupe déçu de ses deux défaites consécutives.

(...)