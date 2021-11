Jordi Condom avant Seraing-La Gantoise: "Donner la meilleure version de nous-mêmes" Seraing Romain Izzard Les Sérésiens reçoivent la Gantoise ce dimanche (16h) avec la ferme intention de retrouver la victoire. © Belga

Trois défaites consécutives et un 3/21: quelques doutes se sont installés dans la tête des Sérésiens ces dernières semaines. Finalement, ils se rendent compte que le maintien n'allait pas être aussi aisé à obtenir. Surtout s'ils continuent à enchaîner les erreurs individuelles. "Sans erreurs, il n'y a jamais de buts, nuance Jordi Condom. On doit essayer de diminuer cette proportion d'erreur, mais cela prend du temps parce que j'ai une équipe qui a peu d'expérience."



Ce match contre La Gantoise vient peut-être au bon moment. D'autant que les Métallos ont toujours gagné avant une trêve. "Jamais deux sans trois, j'espère que cela se confirmera, sourit l'entraîneur catalan. Ce sera difficile, mais c'est l'occasion pour nous de nous frotter à une équipe du top. Si on donne la meilleure version de nous-mêmes, on peut battre tout le monde à domicile."



Sanogo a repris



Le groupe sérésien est au complet, à l'exception d'Ali Sanogo. "Mais il a repris la course avec nous cette semaine. Ce matin, il a même participé au toro et à la première partie de l'entraînement. Mais il est très loin d'être à 100%. Le problème, c'est que notre terrain d'entraînement n'est pas très praticable avec les dernières pluies. On doit donc s'entraîner sur le terrain synthétique, ce qui n'est pas idéal pour lui."



Jordi Condom va-t-il aligner à nouveau Del Fabro en défense centrale? Mansoni va-t-il retrouver sa place de back droit? Pourrait-on revoir un duo Marius-Mikautadze. On semble se diriger vers une défense à quatre, comme il est de coutume à domicile. Mais dans tous les cas, il n'y aura pas de révolution dans le onze de base. Ce n'est pas le genre de la maison.