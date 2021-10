Heureusement, l'entraîneur catalan pourra compter sur tout son noyau, à l'exception de Sanogo, blessé de longue durée.

Mais les derniers joueurs n'ont pas été de tout repos pour les joueurs. "J'aurais préféré ne pas avoir de prolongations mercredi en Coupe de Belgique (NdlR: Seraing s'est imposé 3-2 face à Saint-Trond), mais je pense que l'on a bien fait tourner. Je suis très content de cette rencontre d'ailleurs."

Condom espère que la mentalité sera identique face aux Rats, lanterne rouge avec seulement 2 points. En cas de victoire, Seraing (12 points) pourrait faire une bonne opération au classement et surtout se donner de l'air dans sa lutte pour le maintien. "Ce serait une déception de ne pas prendre de points. On est obligé de gagner, mais ça, tout le monde le sait. C'est un match important mais pas décisif. J'espère avoir un bon mix entre la qualité, l'envie et la manière dont on peut compenser notre expérience. Je l'ai dit à mes joueurs: si l'on suit le plan que l'on a préparé, on aura beaucoup d'opportunités de gagner des matchs. La qualité sans le travail et les sacrifices, ça ne te fait pas gagner un maintien. Les joueurs auront la pression, mais ils vont devoir trouver les solutions."