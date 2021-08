Cette semaine, les Sérésiens se sont entraînés avec un grand sourire. Ils ont capitalisé sur leur victoire le week-end dernier face à Malines (1-0).

Dimanche, ils se déplacent au Parc Astrid pour affronter Anderlecht, qui sera peut-être un peu émoussé de son voyage en Albanie pour la Conference League. "La fatigue, la chaleur, le voyage, le fait qu’ils vont devoir préparer ce match en deux joueurs seulement, ce sont des détails qui jouent en notre faveur. Mais attention, le banc anderlechtois est aussi bon que le onze de base", prévient Jordi Condom (T1).

Comme face au KaVé, les Métallos devront avancer sans peur. "Il faudra avoir du courage pour les affronter. Mais on ne doit pas avoir trop de respect non plus. Je l’ai dit à mes gars : c’est l’occasion de se montrer face à un adversaire qui est ultra favori. Dans notre calendrier, ce n’est pas un match où l’on doit absolument gagner des points. Donc on aura moins de pression."

Sanogo a repris l’entraînement

Lahssaini (genou) commence à trottiner, mais il en a encore pour au moins quatre semaines. Mansoni (coude) s’est entrainé normalement cette semaine. Sanogo (genou) a repris, en partie, avec le groupe, mais c’est bien trop tôt pour lui.

Seraing attend encore deux joueurs, prêtés par Metz (logiquement Yade et Traoré), et un défenseur central. « Avec ces trois joueurs là, et éventuellement une bonne affaire en fin de mercato, je serai satisfait », conclut Jordi Condom.