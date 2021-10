Les bras croisés, la mâchoire crispée, Jordi Condom se demandait encore ce qui était tombé sur la tête des Sérésiens au parc Duden, en deuxième période. Car le scénario de cette rencontre a été cruel, inimaginable. “Et même inexplicable, regrette le Catalan. On avait bien cerné les qualités de l’Union et on avait tout en main à la mi-temps. On connaissait leur grinta, le duo Vanzeir-Undav et leur capacité à sortir le ballon et à utiliser leurs flancs pour faire mal.” Et puis, à cause d’un récital de Mitoma, le château de cartes est tombé.

Ce n’est pas la première fois. Trop peu d’expérience ? Trop de suffisance ? Difficile de déterminer avec exactitude la cause principale de cette déroute, qui restera ancrée dans la mémoire sérésienne. “J’aurais pu mettre un 5-4-1, mais ce n’est pas notre style. Il y a un manque au niveau de la gestion du timing. Il y a un manque de personnalité, sans doute aussi. Ça viendra certainement avec le temps, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.”

“Perdre de cette manière, c’est impossible”

“C’est incroyable. Je suis dans la merde

(sic)

On mettra cette phrase sur le coup de l’émotion et de la barrière de la langue. Car cette exclamation de l’entraîneur catalan n’était pas destinée à démontrer aux journalistes qu’il était à court de solutions. Mais c’était davantage pour expliquer que cette défaite, encore plus frustrante que celle face à Ostende et à l’Antwerp, était un gros coup dur à encaisser., précisait avant cette phrase Jordi Condom.

Il leur reste maintenant à digérer cela avant de préparer la réception de Charleroi, vendredi. “Je préfère calmer le jeu à chaud. Parce qu’aucun joueur n’a voulu mal faire. Mais c’est un coup dur. C’est difficile pour moi, pour tout le monde.”