Rien ne laissait transparaître un quelconque malaise dimanche soir, à l’issue de la rencontre face au Standard (0-1).

Malgré la défaite, Jordi Condom faisait part de sa satisfaction quant au niveau de jeu affiché par l’équipe sérésienne, qui a fait bien plus qu’ennuyer le voisin. C’est la confirmation que Seraing a bien pris le rythme de la D1A, d’autant plus avec les arrivées des renforts, dont un Mikautadze déjà très prometteur.

Pourtant, la semaine avait bien mal débuté dans les travées du Pairay pour la préparation de ce match très attendu par les supporters.

Le T1 catalan avait indiqué à la direction sérésienne qu’il souhaitait quitter son poste pour retourner au plus vite en Espagne, où sa fille se remet péniblement d’une infection au Covid-19. Un choix du cœur, qu’on ne peut que respecter.

Mais finalement, Jordi Condom (52 ans), qui avait remplacé Emilio Ferrera après la promotion en D1A, restera bien à la tête de l’équipe.

Car la direction ne voulait absolument pas perdre son tacticien. “Il a effectivement pensé partir pour les raisons évoquées”, confirme Mario Franchi, le président sérésien. “Mais Jordi est très bien chez nous et il n’y a absolument aucune raison de mettre une autre personne à sa place. Si ce n’est les trois points perdus face à Ostende, tout le reste est parfait. Nous sommes contents des résultats comme de la manière de jouer.”

Cette décision, ou plutôt cette rétraction, rassure tout le monde. La direction comme les joueurs et les supporters. Car, en plus du capital sympathie, le Catalan essaye toujours de développer un football offensif et plaisant à regarder, peu importe l’adversaire.

Une bonne nouvelle avant la rencontre de Coupe de Belgique, mercredi soir (20h). Au cinquième tour, Seraing se déplace à Lokeren-Temse, pensionnaire de D2 amateurs.