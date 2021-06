La nouvelle Académie Jules Bocandé de Seraing verra bien le jour Seraing Matthias Sintzen Le lancement du chantier a été confirmé par la ville de Seraing. Tout devrait être fini en 2022. © CoRePro – Pierre Maes Bureau d’Etudes

Avec les deux montées consécutives de son équipe première, le RFC Seraing grandit à vue d'oeil. Au niveau administratif et des infrastructures, le club doit également continuer son développement pour tendre vers un professionnalisme total. L'année dernière, le club faisait un nouveau pas dans le cadre du développement son Académie avec l'annonce officielle de la construction de nouvelles infrastructures et les plans. Un projet lancé en 2018. C'est le Bureau d’Etudes Pierre Maes, situé à Dalhem, qui, en formant une association momentanée avec la SRL CoRePro, s'occupe du dossier.



Les deux premières étapes du projet, à savoir la transformation du terrain en cendrée en un terrain en herbe et le remplacement d'un autre terrain en herbe par un synthétique, sont terminées ou presque. La fin de la construction de l'Académie Jules Bocandé est attendue pour juillet 2022.



Ce lundi, le club annonce que la Ville de Seraing a confirmé le lancement prochain du chantier relatif à la construction de la nouvelle Académie. "Un nouveau bâtiment flambant neuf accueillera des vestiaires, une cafétéria, des salles de réunion et une magnifique terrasse panoramique, du côté des terrains de la Rue de la Boverie, précise le club. Les travaux dureront entre 12 et 18 mois, à cheval sur les années 2021-2022."