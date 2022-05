Samedi dernier, en ne répondant pas un oui franc et massif à la question de sa présence ou non à Seraing la saison prochaine, Jean-Louis Garcia donnait déjà un élément de réponse. Ce mercredi, le T1 sérésien a confirmé son départ du club. S’il avait encore un an de contrat, il souhaitait "retrouver la France afin de se rapprocher de sa famille", a précisé le RFC Seraing dans un communiqué.



(...)