Chez les Sérésiens, deux joueurs ont déjà foulé la pelouse de Sclessin avec la vareuse rouche : Ibrahima Cissé (2012-2014) et (2016-2017) et Daniel Opare (2010-2014). Sami Lahssaini est le troisième Rouche dans le lot, mais il n’a jamais dépassé le stade des équipes de jeunes .

Le médian de 23 ans a fait toutes ses classes à l’Académie du Standard avant d’arriver en U17 au RFC Seraing et de passer pro au FC Metz, qui le prête depuis trois saisons déjà au Pairay. Ce derby liégeois sera évidemment spécial pour lui. "Quand j’étais petit, je montais sur le terrain avec les joueurs pour la présentation des équipes. Ça va me faire bizarre de le faire en tant que joueur cette fois-ci, sourit le sympathique Liégeois. Et je reste encore aujourd’hui attaché au club. Je passe devant le stade tous les jours et je suis même abonné. Si on ne joue pas en même temps, je suis dans les tribunes."



