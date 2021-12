Mardi soir, le Cercle Bruges s'est imposé face à Seraing, 2-0, dans le cadre de la 19e journée de championnat. Les buts ont été inscrits par Hotic (20e) et Lopes (45e). Après quatre victoires consécutives, le Cercle se détache de Seraing qui demeure aux portes de la zone de relégation.

Dans ce duel de bas de classement, Mikautadze a allumé la mèche dès l'entame en repiquant dans l'axe sur son pied gauche pour s'offrir une frappe finalement déviée par la défense (4e). Le Cercle a répondu rapidement sur phase arrêtée, avec une tête d'Utkus qui a semblé prendre la direction du but mais a filé à droite du poteau de Dietsch (6e).

La première mi-temps a ensuite tourné à l'avantage des Brugeois, d'abord avec une occasion pour Decostere à a suite d'une récupération heureuse (12e) puis avec le but spectaculaire d'Hotic: sur une sortie acrobatique du gardien serésien, le Bosnien a profité du but vide pour lober des 35 mètres d'une demi-volée en première intention et surprendre toute la défense (1-0, 20e).

Poursuivant sur leur lancée, les Verts et Noirs se sont à nouveau montrés dangereux sur une tête de Daland brillamment stoppée par un Dietsch en quête de rédemption (23e). La domination indiscutable brugeoise s'est concrétisée juste avant le repos par un deuxième but, inscrit par Da Silva, qui s'est trouvé à la réception d'un ballon maladroitement dégagé par la défense pour envoyer une frappe sèche, légèrement déviée, dans le coin du but (2-0, 45e).

En début deuxième période, Seraing est passé de peu à côté d'un but de l'espoir, à l'image du lob de Mikautadze, parti seul face à Didillon, qui a manqué de peu le cadre (54e). Les occasions se sont ensuite faites plus rares, alors que le Cercle pouvait se permettre de contrôler la rencontre.

Dans les dernières minutes, Vanderbruggen a envoyé deux ballons en direction de Dietsch, mais l'un a été stoppé par le gardien de Seraing (80e) tandis que l'autre s'est envolé au-dessus de la barre (82e). Les dernières tentatives des Métallos ont été trop timides pour réellement inquiéter le Cercle qui a obtenu une victoire solide après avoir tenu la rencontre de bout en bout.

Ce résultat permet au Cercle de se détacher de Seraing. Avec 22 points, les Brugeois remontent à la 12e place du classement et laissent Seraing 3 points derrière, à 2 longueurs seulement du barragiste, Zulte Waregem, qui affrontera l'Union Saint-Gilloise mercredi. Le Cercle enregistre là sa 4e victoire de rang en championnat, avant d'aller lui aussi se mesurer aux leaders unionistes samedi.