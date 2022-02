"Parfois, on a le sentiment de ne pas être tout à fait respecté, de ne pas être tout à fait arbitré comme les autres." Ces mots viennent de Jean-Louis Garcia. Le coach de Seraing était très déçu après la défaite des Métallos face à l’Antwerp (0-1), vendredi dernier. Un penalty oublié et un but dans les arrêts de jeu difficiles à digérer, d’autant que les Métallos étaient en supériorité numérique.

Ce mardi, le département arbitrage a contredit la décision de l’arbitre Arthur Denil, qui n’avait pas accordé de penalty après une faute de Dessoleil sur Marius. "Certains diront que ça nous fait une belle jambe, mais je trouve que c’est déjà bien de le reconnaître , a relativisé Jean-Louis Garcia. J’espère que les prochaines décisions ne seront pas prises aussi rapidement et aussi légèrement. C’est difficile à digérer, et c’est d’autant plus dur après le communiqué du département arbitrage. Mais il faut aller de l’avant."





"Essayons d’être au niveau du contenu proposé face à Charleroi et l’Antwerp"

Et le Bordelais est le premier à le dire : il ne faut pas ressasser les choses. Seraing est en progression, surtout sur le plan défensif. Les Métallos doivent encore être plus efficaces cependant. "Les garçons progressent. Mais il faut que l’on soit capable de s’ajuster plus vite à l’adversaire. L’intelligence tactique, c’est être capable de donner la bonne réponse aux situations que l’adversaire te propose."

Mais sur le terrain de La Gantoise, Seraing aura du répondant. "C’est difficile de s’y imposer. C’est une équipe qui cherche à presser haut, avec des joueurs de flanc qui participent beaucoup au jeu. Ils ont des failles, que l’on va essayer d’exploiter. Avec un point, on sera déjà satisfait. Mais il faut jouer crânement sa chance. Avoir de l’ambition ne veut pas dire que l’on manque d’humilité."

Maziz et Bernier devraient être là, Douane suspendu

Au niveau de l’effectif, le début de semaine a été difficile pour Maziz et Bernier. Le premier souffrait d’une contusion, contractée face à l’Antwerp. "Il a repris ce mercredi. Ça devrait aller", rassure Garcia. Pour Bernier, c’est un ongle incarné qui a perturbé son début de semaine. Mais il a aussi repris l’entraînement et devrait être dans le groupe.

Par contre, Jallow (ligament latéral externe) et Lahssaini, qui a repris la course depuis mardi, ne seront pas du voyage. De même que Douane, qui est suspendu pour cette rencontre.