Le maillot des Métallos lors de Seraing-Standard sera vendu aux enchères pour les sinistrés des inondations Seraing Matthias Sintzen Les hommes de Jordi Condom porteront un maillot spécial à l'occasion du derby. © BELGA

Deux mois après les inondations qui ont frappé la province de Liège et en marge du premier derby liégeois en championnat depuis 25 ans, le RFC Seraing lance l’opération Plus que jamais tous ensemble!. A l’occasion de la venue de leurs voisins Rouches, les Métallos évolueront dans un maillot spécial, conçu avec leur équipementier Kappa, qui sera mis aux enchères en faveur des sinistrés du mois de juillet.



"Nous avions à coeur de soutenir les familles touchées par ces inondations. Nous connaissons tous autour de nous quelqu’un qui a été victime de cette catastrophe. Nous espérons que ces maillots trouveront des acquéreurs généreux auprès de nos supporters mais pourquoi pas également auprès des supporters rouge & blanc. De là le nom de cette opération: Plus que jamais tous ensemble", explique le CEO Philippe Gilis.



Les maillots portés par les joueurs sérésiens durant la rencontre de dimanche seront vendus dès la semaine prochaine sur le site de notre partenaire MatchWornShirt.com