En 1996, le matricule 17 du RFC Seraing était absorbé par le Standard et disparaissait des radars du football belge. Sous une autre forme et avec d’autres matricules (d’abord le 23 du RFC Sérésien et ensuite le 167 de Boussu-Dour), le club a sauté tous les obstacles, avec comme élément facilitateur le rachat en 2013 par Bernard Serin, président du groupe John Cockerill et propriétaire du FC Metz (Ligue 1), et une montée express de P1 en Division 2 en 2014.

Le club lorrain, principal pourvoyeur de joueurs, a fait du RFC Seraing un club satellite avec quelques pépites à la clé, comme Georges Mikautadze, qui a fini meilleur buteur de D1B la saison passée (19 buts). Le buteur géorgien est retourné dans son club d’origine. Ses anciens coéquipiers auront, eux, l’opportunité de découvrir la D1A ce samedi, avec un long déplacement à Courtrai.

Le président Mario Franchi, qui se partage les parts avec l’actionnaire majoritaire Bernard Serin, est évidemment tout heureux de retrouver les Rouge et Noir au sein de l’élite.