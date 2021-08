Samedi dernier, au coup d’envoi de Seraing - Ostende, Théo Pierrot était heureux. Le Français retrouvait une place de titulaire, 126 jours après sa dernière cape. Il reprenait même son brassard de capitaine à Wagane Faye, qui le méritait tout autant mais le laissait volontiers au plus capé des Métallos (152 matchs depuis 2016). Fini donc les problèmes à la cheville qui ont gâché sa fin de saison et sa préparation.

Avec la suspension de Boulenger, Jordi Condom avait décidé de le titulariser au cœur d’une défense à trois, avec Nadrani à droite et Faye à gauche. Pas un problème a priori pour Pierrot, pourtant plus à l’aise dans l’entrejeu. "La saison dernière, Emilio Ferrera m’avait utilisé comme milieu défensif ; je pense que c’est le poste qui me convient le mieux vis-à-vis de mes caractéristiques et de mon volume de jeu. Mais j’ai aussi réalisé mon meilleur match en tant que défenseur central face au Standard, en Coupe de Belgique. J’ai la chance d’être polyvalent. Et tant que je suis sur le terrain, je suis content", nous expliquait-il avant cette défaite frustrante face aux Côtiers (2-3).