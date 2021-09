Lorsque Marc Grosjean a appris l’officialisation du retour de "Georginho" au Pairay, sa réaction a été on ne peut plus naturelle. "C’est magnifique", a-t-il lâché. Il faut dire que ce nouveau prêt était devenu un secret de Polichinelle. L’attaquant avait fait toute la préparation avec Metz mais ne semblait plus entrer dans les plans du coach de Ligue 1.

Ce retour, tout le monde en semble satisfait. "Je suis content. Il y a longtemps qu’il m’a recontacté pour parler d’un retour. Il avait envie. Nous étions heureux de son retour à Metz après sa saison ici et nous le comprenions tout à fait. Maintenant, savoir qu’il va revenir avec nous, c’est encore mieux."

Un temps d’adaptation réduit