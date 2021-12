Ce ne sera donc pas l'Espagne ni la Tunisie: le RFC Seraing se rendra en stage hivernal au FC Metz, club propriétaire, du 4 au 9 janvier. Le rassemblement est prévu le 3 janvier. A noter que Cissé et Jallow, qui disputeront la CAN avec la Guinée et la Gambie, ne seront pas présents.

Les Métallos disputeront une rencontre amicale le 9 janvier à 14h au Swift Hespérange, qui évolue en D1 luxembourgeoise.