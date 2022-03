Ce jeudi, les Sérésiens étaient un peu plus rassurés que dimanche soir après la défaite frustrante à Zulte Waregem (1-0). Les voisins rouches les ont bien aidés en battant le Beerschot, mercredi soir. Ce qui permet aux Métallos de garder 7 points d'avance, et leur place de barragiste, à 5 journées de la fin de la phase classique.

"Sincèrement, j'étais supporter du Standard hier soir, sourit Jean-Louis Garcia, qui a assisté au match avant de rentrer pour regarder FC Bruges-La Gantoise à la télévision. Le pire aurait été de permettre au Beerschot d'y croire. Que le Standard soit sauvé et que le Beerschot garde sa position, c'est tout ce que je voulais."

De quoi aborder la fin de la phase régulière avec un peu plus de sérénité. Même si la frustration du match face au Essevee, qui peut désormais croire au maintien direct avec 6 points d'avance, n'était pas totalement évacuée en début de semaine.

De l'efficacité et l'équilibre

Car Seraing a eu beau être dominateur et se créer les meilleures occasions, c'était quand même une défaite au final. La quatrième consécutive. "Pour avoir décortiqué le match en vidéo avec mes joueurs, même un match nul aurait été décevant. Mais cela nous a permis de déterminer deux axes de travail importants", ajoute le Bordelais.

Le premier est l'efficacité offensive: seulement 3 buts marqués (dont un penalty) depuis le 1er janvier pour les Métallos, qui sont muets depuis 5 rencontres. "On ne marque pas assez en comparaison avec le nombre d'occasions que l'on se crée. On sait que cela va revenir, mais il faut être un peu plus précis, gérer un mieux les situations sur le plan émotionnel, ne pas se précipiter. On est en manque de réussite, il faut le reconnaître. Quand tu domines et que tu ne marques pas, il y a l'aspect mental qui rentre en ligne de compte."

Le deuxième axe, c'est l'équilibre tactique. Le but encaissé face à Zulte - perte de balle de Maziz et Nadrani hors position qui affaiblit la défense centrale prise de vitesse par les avants de Zulte - est la parfaite illustration de ce souci. "On s'est enflammé. C'était terrible de prendre ce but sur la première incursion de Zulte dans notre camp. Il y a des gars qui participent à l'action, et les autres qui doivent se charger de l'équilibre. Entre notre manque de concrétisation et notre manque de vigilance, de concentration et de rigueur tactique, c'était compliqué."

"J'espère que Bruges sera un peu diminué"

Avant le derby contre le Standard, il y a la réception du FC Bruges (samedi, 20h45) à négocier. Un match disproportionné sur le papier, même si la cote des Brugeois a diminué pour plusieurs raisons. "Ils restent sur une élimination en Coupe face à La Gantoise, note Jean-Louis Garcia. C'est une bête blessée, et j'espère qu'ils seront un peu diminués du fait d'avoir joué mercredi soir. Mais ils ont un tel effectif, avec de belles individualités, qu'ils peuvent se permettre des rotations. Cette équipe brugeoise est un peu moins souveraine qu'à une autre époque. Contre eux, on a tout à gagner donc il faudra jouer libéré. On n'a pas la baraka pour l'instant, mais c'est une affaire de détails. Je ne peux pas me contenter qu'on nous dise: 'Vous avez bien joué, vous méritiez mieux'."

Lahssaini a repris l'entraînement collectif et pourrait rentrer en ligne de compte pour une sélection ce samedi. Il y a un doute pour Cissé et Cachbach, qui ont souffert de l'accumulation des matchs. "Ibrahima (Cissé) va se tester à l'entraînement ce vendredi. Pour Cachbach, c'est la grosse interrogation parce qu'il est touché aux ischios."

Jallow continue de progresser, mais il n'est pas encore prêt à rejouer en compétition. Le staff préfère ne pas brusquer les choses, d'autant que son retour pourrait grandement aider les Sérésiens dans le secteur offensif, à moins de deux mois des barrages auxquels ils vont très probablement participer.