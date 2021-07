Les Métallos n’ont pas créé la surprise pour leurs premières minutes en D1A. Ils s’en sont pourtant très bien sortis lors de la première demi-heure, en donnant plus que le change à des Courtraisiens bien plus expérimentés et qui n’ont finalement accéléré qu’à deux reprises, le temps de mettre deux buts. Une demi-occasion de Chevalier sur phase arrêtée et Selemani qui l’a joué intelligemment sur Nadrani, obligé de commettre la faute dans le rectangle.

C’est justement cette précieuse expérience, quand elle ne tourne pas à la désinvolture, qui a fait la différence. Pas l’envie, car il y en avait du côté des hommes de Jordi Condom, qui n’ont pas hésité à mettre le pied pour arracher des ballons. Mais le manque de profondeur du noyau sérésien, surtout d’un point de vue offensif, s’est fait sentir.

