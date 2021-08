Le château de cartes s’est effondré. Sans être vraiment dangereux, Seraing jouait au moins assez intelligemment pour bloquer les tentatives anderlechtoises avant l’exclusion de Boulenger, qui a bouleversé les plans. "On a fait quelque chose que je n’aime pas, jouer bloc bas, regrette Jordi Condom. Mais la décision de l’arbitre et l’exclusion étaient logiques. Il y a eu trop de naïveté, c’est notre faute. Ce qui est dommage, c’est que le premier but vient après un duel perdu par Marius. Sur le contre, l’équipe a été désorganisée. C’est ce qui nous a tués."

Ibrahima Cissé confirme : "On les a laissés jouer pour pouvoir défendre. La pression était trop forte et il y avait surtout une bonne équipe en face de la nôtre. On a perdu trop de ballons et nos relances pour Marius n’étaient pas assez bonnes."

Théo Pierrot, monté au jeu en fin de partie, a aussi senti que les choses se compliquaient. "À 11 contre 11, c’est déjà compliqué à Anderlecht. Alors, à 10… On a tenté d’empêcher le premier but. Mais on savait que s’ils marquaient, ils allaient dérouler ensuite. Dommage ce carton rouge, parce qu’on était plutôt cohérents avec ce que le coach avait mis en place. Le score est sévère."

Contracture pour Bernier

Au-delà du score, sévère effectivement mais plutôt juste, Jordi Condom ne voulait pas perdre davantage de joueurs. C’est pour cela que Maziz, Poaty et Marius ont été changés en fin de partie.

Samedi prochain, contre Ostende, ce sera d’office sans Boulenger, qui sera suspendu. Et, plus embêtant, peut-être sans Bernier. "Il souffre d’une petite contracture", soupire Jordi Condom.