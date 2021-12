Les joueurs surpris du départ de Jordi Condom à Seraing: "Ça fait bizarre" Seraing Romain Izzard L’annonce de l’entraîneur catalan a surpris ses joueurs, qui devront recharger les batteries pendant la trêve avant de travailler avec un nouveau coach. © Belga

Comme nous vous l’indiquions, le sort de Jordi Condom était déjà scellé avant la défaite à Malines, lundi soir (2-0). L’entraîneur catalan avait pris la décision "il y a quelques semaines" déjà de quitter le club avant la trêve.



Mais le secret était visiblement bien gardé – dans le vestiaire en tout cas - puisque les joueurs n’étaient pas au courant de sa décision. Du coup, en plus de la défaite, les joueurs ont aussi dû encaisser le choc du départ. "Recevoir une nouvelle comme ça après une défaite et avant de partir en vacances, c’est compliqué", confirmait Youssef Maziz. "Il nous l’a annoncé dans le vestiaire. On ne s’y attendait vraiment pas", ajoutait Guillaume Dietsch.



Si les résultats n’ont pas été à la hauteur, surtout ces dernières semaines, Jordi Condom était humainement très apprécié. Mais la lassitude a fini par le convaincre de partir. "C’est son choix et on ne peut que l’accepter et lui souhaiter tout le bonheur du monde", glissait Youssef Maziz.



"Seraing, c’est comme une famille, lançait Guillaume Dietsch. On est tous soudés. Et voir le coach partir, c’est certain que ça fait bizarre. Mais on va se focaliser sur la suite et faire du bon travail avec son successeur. Parce que j’ai l’impression que les matchs se suivent et se ressemblent : on prend un but et puis on n’arrive pas à redresser la barre."



Malgré l’incertitude, la trêve va faire du bien. "On va retrouver nos familles et oublier un peu ce qui s’est passé sur le terrain. Le nouveau coach ? Ce n’est pas du ressort des joueurs. On va se contenter de travailler pour revenir plus fort après la trêve", concluait Maziz.