Il suffit parfois de quelques statistiques pour traduire une domination. Dimanche, les Métallos ont tiré à 26 reprises et cadré 16 fois. Sans un excellent Sammy Bossut, qui a fêté son retour dans le but d’une bien triste manière, l’addition aurait pu être bien plus corsée pour Zulte Waregem, qui a même été réduit à dix après un tacle stupidement dangereux de Boya. "On a perdu beaucoup de duels et manqué le dernier geste. La carte rouge n’était pas nécessaire non plus. Bossut nous a bien évité 4 ou 5 buts", confessait Francky Dury, l’entraîneur du Essevee, après la rencontre.