Après une telle démonstration brugeoise, la meilleure réaction pour les Sérésiens était de tourner la page et de passer à autre chose. Si la balance penchait déjà largement pour les Blauw en Zwart, on aurait espéré que celle-ci tende davantage vers un équilibre, même précaire.

Au lieu de cela, on a vu une équipe sérésienne résignée, qui, dès la 3e minute, n’avait déjà plus rien à jouer et qui ne s’est pas facilité la tâche avec l’exclusion de Cachbach. Seulement 5 tirs, dont 2 cadrés, tous en dehors du rectangle (à 26 m en moyenne). La stat qui fait encore plus mal : 0,06 expected goal.

Youssef Maziz est le premier peiné par ces chiffres. Le créatif messin, qui est à la recherche d’une action décisive depuis le 26 janvier - comme Mikautadze et l’ensemble de l’équipe sérésienne, qui n’ont plus marqué depuis cette victoire face au Beerschot -, est en quête de solutions.

Avec lui, on a défini les 4 points qui ont fait défaut aux Sérésiens face aux Brugeois.