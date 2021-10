C’est encore une belle leçon reçue par les Métallos. Mais cette fois-ci, ils n’y ont jamais cru face à des Carolos au-dessus du lot. "Ils étaient plus forts à tous les niveaux : expérience, qualités individuelles, compréhension du jeu, analysait Jordi Condom après la rencontre. Charleroi était bien en place et a bloqué tous les espaces pour nous empêcher de réaliser nos transitions. On encaisse vite, on donne un cadeau sur le 0-2 et puis à 0-3, c’était très difficile de se relever. On arrive à faire le 1-3, mais c’était déjà fini."

Mais faut-il tirer sur l’ambulance pour autant ? Non, rétorque l’entraîneur catalan. "Il y a une semaine, avant le match à l’Union, on nous encensait. Seraing, avec le plus petit budget de la D1A, fait des bonnes choses. Aujourd’hui, après ces deux défaites, la situation est peut-être différente et notre moral est un peu atteint. Mais ce n’est pas la fin du monde de perdre dans un match difficile face à une bonne équipe. Ça peut crisper les joueurs, c’est normal. Mais c’est aussi dans ces moments difficiles que l’on voit la personnalité des joueurs."

Poaty : "On est peut-être à notre place"

Morgan Poaty est peut-être le seul Sérésien à avoir émergé dans cette partie compliquée. Mais sa déception n’était pas moins grande à l’issue du match. Au contraire de son coach, il n’avait pas forcément tous les mots pour expliquer cette nouvelle déconvenue.

" Là, tout de suite, je n’ai pas d’explication, regrette-t-il. On s’entraîne bien, on est un bon groupe. Mais on est passé à côté de notre deuxième mi-temps à l’Union et aussi à côté de ce match face à Charleroi. À domicile, contre une bonne équipe, c’était l’occasion de montrer que l’équipe pouvait passer au-dessus de cela. On reste serein après ce 3/18. Après Zulte, on se disait que l’on pouvait voir vers le haut. Mais finalement, je pense que l’on est peut-être à notre place."

En attendant, il y a un match de Coupe ce mercredi, face à Saint-Trond (20h), pour se remettre d’aplomb.