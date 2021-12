Ces derniers matchs, on voit souvent les Sérésiens rentrer au vestiaire la tête basse, se demandant encore ce qui leur est tombé sur la tête. Face aux Courtraisiens, plusieurs d’entre eux avaient même dû s’adresser au public pour lui promettre des moments plus réjouissants. C’était la moindre des choses à faire alors que les Métallos ont retrouvé, avec beaucoup d’appréhension, la place de barragiste. Après l’euphorie et la frustration, c’est un sentiment d’impuissance qui a miné le moral de l’équipe. Alors que novembre a été fantastique, décembre s’est peut-être révélé être le mois de trop dans cette année 2021 pleine de changements pour les Sérésiens.

Comment peut-on expliquer cette baisse de régime inquiétante alors que Seraing devrait être dans son pic de forme ? Même Youssef Maziz n’a pas d’explications. "On est un peu groggy, et ça arrive toujours dans une saiso n, relativise le milieu créatif français. Il y a aussi une forme de fatigue mentale qui s’est installée. On a parfois tendance à l’oublier mais très peu de joueurs du noyau ont déjà connu ce niveau, avec des matchs qui s’enchaînent tous les trois jours dans certaines périodes. Ça a eu son impact. Mais il va falloir passer au-dessus de cela, parce qu’il y aura encore des périodes chargées comme celle-ci au cours de la saison."