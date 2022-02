Garcia a fait de la solidité défensive sa priorité. Tout le monde s’y fait, même Maziz.

Il n’avait fallu qu’un petit mois à Youssef Maziz pour se faire connaître en Belgique. Fin août, le Messin faisait l’étalage de toute sa technique lors de la première, et encore trop rare, période faste des Sérésiens cette saison.

Comme tout l’effectif, le “Mazizien” a ensuite eu des hauts et des bas. Son rôle libre sous Jordi Condom était à la fois un cadeau, parce qu’il pouvait se concentrer sur ses tâches offensives, mais aussi un petit fardeau alors que la dynamique de l’équipe ne s’accélérait pas assez. Seraing était resté muet pendant cinq rencontres consécutives. De quoi démoraliser plus d’un attaquant, mais pas le Lorrain. “J’ai toujours eu confiance en moi et en l’équipe, nous explique-t-il. Dans une saison, tu es obligé de passer par ces phases-là. Malheureusement, cela a duré un peu plus longtemps que prévu. Mais après la pluie, vient le beau temps.”