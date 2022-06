José Jeunechamps avait convoqué dix-huit joueurs pour cette séance, dont de nombreux jeunes et un visage familier : Merveille Goblet. Passé par le Standard, Waasland-Beveren ou encore le CS Bruges, le gardien, sans contrat depuis la fin de son aventure avec Mandel United, effectue un test au Pairay.

À vingt-sept ans, il espère retrouver le plus haut niveau national et a démontré tout au long de l’entraînement qu’il n’avait pas perdu sa souplesse et son explosivité. Le Bruxellois pourrait grappiller

quelques minutes de jeu lors du premier match amical prévu samedi prochain, sur la pelouse de Verlaine.