"Je savais que l’adversaire allait anticiper après le une-deux avec Maziz, j’ai essayé d’enrouler et c’est passé, avance celui qui avait raté trois occasions juste avant l’ouverture du score. J’apprends des plus grands : quand ils ratent des occasions, ils essayent de passer à autre chose rapidement. C’est ce que j’ai essayé de faire et c’est ce que j’ai bien fait je crois (sourire)."

Durant la rencontre, certaines situations chaudes ont tourné en faveur des Sérésiens. "Nous avons sorti quelques balles sur la ligne qui seraient rentrées plus tôt dans la saison. Il y avait beaucoup d’intensité dans cette rencontre avec deux équipes qui ont beaucoup poussé et défendu. Cette victoire nous fait du bien mais il ne faut pas se relâcher. Le piège est de ne pas jouer notre jeu au retour. Il faut monter sur le terrain comme si nous avions fait 0-0 à l’aller."