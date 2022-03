Son sourire en dit long sur son état d’esprit. Georges Mikautadze a beau ne plus être le buteur du RFC Seraing, la victoire au Standard (0-1), dimanche dernier, lui a tout de même permis de passer une bonne semaine d’entraînement avant la réception de Louvain. "Tout le monde est reboosté. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. On doit jouer avec cette mentalité jusqu’à la fin pour éviter les barrages, lance-t-il. Je suis content pour l’équipe, pour Antoine Bernier aussi. Son but va le remettre en confiance. Mais on a besoin de tout le monde, même de ceux qui ont moins de temps de jeu."

(...)