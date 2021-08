R. I. et M. S.

Georges Mikautadze va-t-il poursuivre la saison avec le FC Metz ? Si quelqu’un avait posé la question il y a un mois, on aurait répondu par l’affirmative.

Il y a un mois également, le président sérésien, Mario Franchi, déclarait dans nos colonnes, sur le ton de la boutade : "Si Metz décide qu’il n’est pas assez bon pour la Ligue 1, il pourrait revenir chez nous. On l’accueillera avec grand plaisir !"

Aujourd’hui, ce n’est pas une blague : la question d’un retour en prêt est bien d’actualité. Absent des radars au FC Metz ce week-end, même avec la réserve, le buteur géorgien de 20 ans n’aurait plus la garantie d’avoir suffisamment de temps de jeu chez les Grenats. D’ailleurs, il n’a joué qu’une seule minute (une montée en fin de match face à Lille lors de la 1re journée) depuis la reprise de la Ligue 1.

Toutes les planètes seraient donc alignées pour un retour en prêt du meilleur buteur en titre de la D1B. Mikautadze serait le 7e joueur messin prêté cette saison au Pairay.

Une association avec Mouandilmadgi et Maziz pour former les 3M serait d’ailleurs très intéressante à observer. Et ce serait une solution offensive supplémentaire.

Mbenza aussi ?

Le nom de Guy Mbenza avait aussi circulé au Pairay avant d’être mis aux oubliettes. Le profil de l’attaquant congolais de 21 ans plaît énormément à Jordi Condom. L’Antwerp et Seraing négocient toujours pour un prêt sans option d’achat, mais la question de la prise en charge du salaire est débattue.