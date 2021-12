De retour de suspension, il va stabiliser une défense qui s’est perdue face aux Mauves.

Un être vous manque et tout est dépeuplé. La formulation est peut-être un peu forte, mais c’est véritablement le sentiment qu’on a eu après la débâcle face à Anderlecht (0-5) samedi. Avant ce match, Yahya Nadrani était le joueur de champ le plus utilisé par Jordi Condom. Le "patron" de la défense a depuis lors été dépassé par Maziz et Kilota.