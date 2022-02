Il s'agit du défenseur Mikael Dyrestam. Il a paraphé un bail avec Seraing jusqu’en fin de saison annonce le club dans un communiqué.

"Libre de tout contrat après avoir disputé le championnat norvégien sous les couleurs de la formation de Sarpsborg 08, Mikael a effectué un test qui s’est avéré positif la semaine dernière. Né en Suède le 10 décembre 1991, et possédant également la nationalité guinéenne, Mikael fait partie de la sélection nationale de son pays aux côtés d’Ibrahima Cissé et il figurait dans le noyau qui a disputé la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Notre nouveau transfuge a effectué ses classes au sein du club de l’IFK Göteborg et il a également porté le maillot du NEC Nimègue (Pays-Bas) ou de Xanthi (Grèce). Mesurant 1,86m, il peut évoluer en défense centrale ou dans le couloir droit", explique le club.