Officiel: Junior Sambu Mansoni signe à Seraing, où Jallow est à nouveau prêté Seraing Matthias Sintzen Il passe de la Nationale 1 française à la Jupiler Pro League. © RFC Seraing

C'est fait! Le noyau A RFC Seraing tient son premier renfort officiel pour la saison 2021-2022, en plus des différents joueurs en prêt venus de Metz. En test depuis la reprise, Junior Sambu Mansoni a convaincu les dirigeants métallo. Placé au poste d'arrière-droit, il remplace ainsi Iebe Swers, qui a signé à Malines.



Junior Mansoni n'en est pas à ses débuts au Pairay puisqu'il y a joué entre 2015 et 2019, avant de rejoindre Visé en Nationale 1. Du haut de ses 25 ans et de son mètre 85, il est capable de faire très mal sur le flanc droit grâce à sa vitesse. Il s'est engagé pour deux saisons, plus une en option.



Il est actuellement en stage avec le groupe à Metz, durant cinq jours. Buteur lors des trois premières sorties amicales, l'attaquant Marius Mouandilmadji a également fait bonne impression et les discussions se poursuivent.



Autre bonne nouvelle: l'attaquant de 22 ans, Ablie Jallow, est à nouveau prêté chez les Métallos, pour une saison de plus.