Officiel: Peter Kerremans de retour au RFC Seraing Seraing Matthias Sintzen Le team-manager revient peu de temps après son limogeage. © MaMick Photography

Suite à l'histoire des tests Covid la saison dernière, Peter Kerremans était licencié par le RFC Seraing et prenait la responsabilité des actes. Il y a quelques jours, il a appris qu'il était blanchi par le Comité Disciplinaire de l'Union belge et qu'il n'y aurait donc aucune conséquence pour lui. Le club et ses dirigeants avaient eux aussi été blanchis.



Après sa défaite de samedi face à Ostende, le pensionnaire de D1A a annoncé ce dimanche le retour de Peter Kerremans au club dans sa fonction de team manager! Une véritable surprise pour l'homme qui était à la recherche d'un nouveau défi. "Il sera épaulé dans sa fonction de team-manager par Christo Koussantas", communiquent les Métallos.