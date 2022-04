"Malgré la tension que cela aurait pu engendrer, la semaine aurait été beaucoup plus facile à préparer si ce match avait un enjeu." Jean-Louis Garcia ne cache pas qu’il a eu quelques difficultés en termes de gestion de groupe cette semaine. Et on peut comprendre le Bordelais, qui devra faire la balance entre deux postures pour ce dernier match de phase classique.