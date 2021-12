La boucle est bouclée : Seraing a terminé 2021 avec une cinquième défaite consécutive en championnat - la sixième toutes compétitions confondues - à Malines et confirme sa place de barragiste avec 19 points. Le scénario de la rencontre a été le même que face à Courtrai, il y a dix jours : une bonne première mi-temps des Métallos, un bon retour des vestiaires et puis l’effondrement. Druijf, étrangement seul dans le petit rectangle, a d’abord ouvert la marque de la tête (58e). Six minutes plus tard, Cuypers, à peine monté au jeu, a confirmé l’avance des Malinois, qui n’ont même pas été bons pour couronner le tout. Même une transversale de Marius en fin de partie n’a pas changé la donne.