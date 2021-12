Avec ce revers, Seraing, antépénultième avec 19 points, est sous la menace de Zulte Waregem, avant-dernier avec 17 unités. De son côté, Courtrai grimpe temporairement au 5e rang avec 31 points.

Début de rencontre timide de la part des deux équipes. Seraing mettait le nez à la fenêtre à la 21e minute de jeu. A l'issue d'une belle séquence de passes, Ablie Jallow se retrouvait à l'entrée du rectangle pour frapper. Il éliminait un défenseur, mais était gêné par un autre avant de placer trop haut. Quatre minutes plus tard, Courtrai s'octroyait la meilleure occasion de cette première mi-temps. Le ballon arrivait dans le rectangle et était contrôlé par Muhammed Badammosi, mais son coéquipier Marlos Moreno était plus prompt et reprenait en demi-volée du gauche. Son envoi allait s'écraser sur le montant droit de Gillaume Dietsch.

Seraing connaissait un premier quart d'heure catastrophique dans le second acte, puisque les Métallos allaient encaisser par deux fois en quelques minutes. La première réalisation résultait d'une perte de balle de Gérald Kilota qui tentait de dribbler dans son rectangle au lieu de dégager. Le ballon était récupéré par des Kerels qui n'en demandaient pas tant. Après quelques passes, Ante Palaversa était bien isolé et inscrivait son premier but de la saison (54e, 0-1).

Les Courtraisiens enfonçaient le clou, toujours à la suite d'une erreur sérésienne. Benjamin Boulenger taclait maladroitement dans son rectangle et l'arbitre n'avait d'autre choix que de siffler faute et donner le carton jaune (58e). Faiz Sélémani doublait la mise pour les siens grâce à son 9e but de la saison (59e, 0-2).

Un deuxième but qui coupait littéralement les jambes des Liégeois qui n'ont plus été dangereux par la suite, permettant à Courtrai d'engranger un troisième succès consécutif. Du côté de Seraing, la dernière victoire date du 27 novembre (2-0 contre Saint-Trond).