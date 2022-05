Après l’annonce du départ de Jean-Louis Garcia, le club s’est donné 2 bonnes semaines pour lui trouver un successeur. Et on peut dire que José Jeunechamps, qui a été annoncé vendredi soir, cochait toutes les cases requises : un entraîneur de la région, expérimenté, connaisseur du football belge et qui n’a pas peur des défis. José Riga, qui vient de quitter l’URSL Visé (N1), avait également ce profil mais, d’après nos informations, il n’a pas (encore) eu de contact avec la direction alors que certains le voyaient débarquer comme T1 ou même directeur sportif.

Le désormais ex-coach de Mouscron (D1B) - passé notamment sur les bancs du Standard, de Metz, de Charlton, OHL ou encore du Cercle en tant qu’assistant - avait des pistes à l’étranger, en Suisse notamment. Mais José Jeunechamps a choisi de revenir au Pairay, où il avait déjà occupé la fonction de T1 en 2016, en D1 amateurs à l’époque.

