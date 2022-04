Deux phases, avec une décision finale validée par le VAR, ont ajouté de la frustration : l’exclusion de Dabila, considéré comme dernier homme ; et le but d’Ito, qui n’était finalement pas hors jeu. C’est déjà M. Denil qui officiait lors de la rencontre face à l’Antwerp, où il n’avait pas sifflé - à tort, selon les Sérésiens - un penalty sur Marius avant le but victorieux des Anversois dans les arrêts de jeu (0-1).

Pour le but d’Ito, Jean-Louis Garcia ne mettait pas la décision en cause. Pour l’exclusion, par contre, c’était autre chose. "Je la considère comme extrêmement sévère et on va se défendre devant la commission car c’est trop préjudiciable, lançait-il. Yves (Dabila) se prend le coude d’Onuachu au début de l’action. C’est Dyrestam qui le fait tomber. S’il doit y avoir un sanctionné, c’est lui. Et ça devait être jaune seulement. On va préparer notre défense. Du côté de Genk, Sadick a aussi eu la rouge (NdlR : face au Club Bruges) et n’a pas été suspendu derrière. On espère la même chose pour Dabila."