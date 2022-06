Après avoir réussi à se maintenir en D1A, le président du RFC Seraing quitte son poste par la grande porte.

Pendant neuf années, Mario Franchi a permis aux Métallos de se hisser en première division belge. Grâce à son investissement personnel quotidien, le club est passé de la première provinciale liégeoise à la Pro League, un véritable exemple de projet mené à bien.

Le conseil d'administration a décidé de coopter Marc Sombreffe en tant que nouvel administrateur du RFC Seraing, lui qui connaît le club comme sa poche.

Ancien président du RFC Seraing, il a accepté d'occuper cette fonction avec des objectifs clairs. "Consolider le club au sommet de la pyramide du football belge, cultiver et enrichir la relation avec le FC Metz, actionnaire majoritaire du club. Travailler de concert avec l’Académie Jules Bocande pour offrir aux jeunes de Seraing et environs les meilleures conditions de pratique du football, tout en donnant accès à l’élite pour les plus talentueux et collaborer avec la Ville de Seraing, en particulier pour tous les aspects liés aux infrastructures et à l’organisation des rencontres", peut-on lire dans le communiqué.

Une conférence de presse devrait bientôt avoir lieu avec le nouveau président.