Déjà assurés des barrages, les Métallos avaient encore le secret espoir d’arracher le maintien direct en remontant à la 16e place d’ici la fin de la phase classique. Finalement, il ne faudra même pas attendre la dernière journée et la réception de Genk pour qu’ils soient fixés sur leur sort. Après avoir mené à deux reprises, grâce au retour en forme de Jallow et de Mikautadze, c’est un penalty concédé par Cissé et converti par Gueye dans le temps additionnel qui a permis aux Ostendais de revenir au score (2-2). Encore une fois, une affaire de détails (et de malchance).



(...)