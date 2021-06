Après avoir repris les séances collectives, les Métallos ont disputé leur premier amical ce jeudi face à La Gantoise. Un duel à la saveur de la D1A qui s'est disputé aux Pays-Bas, à Horst plus précisément. C'était aussi le premier du coach Jordi Condom. Avec un noyau largement incomplet, les Sérésiens se sont imposés 0-1 sur un but de Marius Mouandilmadji. Il s'agit d'un attaquant tchadien de 24 ans, passé notamment par le Portugal où il a porté les couleurs du FC Porto (il a joué un peu en équipe première!) et du CD Aves. Il compte également diverses sélections avec son équipe nationale. Il est pour l'instant en test à Seraing et semble avoir accompli une première mission.

Au rayon tests, deux autres joueurs étaient également à l'essai. David Sambissa, un défenseur français de 25 ans, qui évoluait à Cambuur, en D2 néerlandaise et qui est aussi passé par les U21 du FC Twente. L'autre se nomme Junior Sambu Mansoni, ancien du club et de Visé, qui, comme le club l'avait annoncé, avait pris part aux entraînements il y a peu. Latéral, il jouait à Cholet (France) lors du défunt championnat.

Le prochain rendez-vous de Seraing est fixé à mercredi, face à Eupen, après quelques séances d'entraînement. Là aussi, quelques joueurs devraient être testés.