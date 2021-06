Seraing a un nouveau slogan officiel Seraing Matthias Sintzen Il a été choisi par les supporters. © MaMick Photography

Avec deux montées consécutives, le RFC Seraing n'a eu que très peu de temps pour s'acclimater au monde professionnel. D'abord dans l'antichambre du sommet du football et maintenant en D1A, le club continue sa professionnalisation sur le terrain mais aussi en coulisses.



Une professionnalisation qui passe aussi par le marketing et la communication. Après l'engagement d'une personne à temps plein au secrétariat, le club a annoncé qu'un nouveau slogan l'accompagnerait dorénavant. "Il y a plusieurs mois, nous avions lancé un concours auprès de nos supporters afin qu’ils imaginent le slogan qui collerait le mieux à l’image de notre club. Parmi les réponses reçues, un slogan s’est rapidement imposé et a ainsi été retenu pour accompagner nos Métallos, mais plus largement, pour prendre place sur nos différents supports de communication", déclare le club.



Il s'agit de 'Rouge Passion Noir Charbon', en référence aux couleurs du club et à la ferveur des supporters. Le terme 'charbon' est utilisé en référence aux anciens charbonnages de la ville. Un slogan qui figurait d'ailleurs déjà sur les t-shirts au moment de la montée en D1A.