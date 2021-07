Après avoir prolongé Gérald Kilota pour deux ans il y a quelques jours, les supporters de Seraing attendaient de savoir de quoi l’avenir de son ami, Abdel Al Badaoui (huit buts et cinq assists la saison dernière, faisant de lui le deuxième meilleur buteur du club derrière l'inévitable Mikautadze), allait être fait. Après la levée d’une année d’option supplémentaire qui n’arrangeait ni Seraing ni le joueur et l’arrivée du club en D1, Seraing et Al Badaoui ont finalement décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration.

Aujourd’hui, Abdel Al Badaoui est un joueur libre et prêt pour un nouveau challenge en première division. Plusieurs formations belges et étrangères, séduites par le profil du numéro 10 technique, sont déjà à l’affût et prêtes à donner au joueur de 25 ans un contrat.