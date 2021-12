Si elle a bien lieu, Ablie Jallow sera à la Coupe d'Afrique des Nations avec la Gambie à partir du 9 janvier.



L'attaquant de 23 ans, prêté au RFC Seraing par le FC Metz depuis deux saisons, fait partie des 28 joueurs sélectionnés par le Belge Tom Saintfiet, au même titre que Sulayman Marreh (La Gantoise), Abdoulie Sanyang (Beerschot) et Mohamed Badamosi (Courtrai).



Les "Scorpions" partiront la semaine prochaine au Qatar pour un stage d'entraînement, avec deux matchs amicaux le 1er et le 5 janvier contre l'Algérie et la Syrie. Ils rejoindront ensuite le Cameroun le 7 janvier pour, ils l'espèrent, disputer la CAN.