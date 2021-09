Lokeren, c’est un nom qui résonne dans l’histoire du football belge : vice-champion de Belgique en 1981, deux fois vainqueur de la Coupe (2012 et 2014), des matchs européens, etc.

Mais, aujourd’hui, plus rien de tout cela. Après une faillite en 2020, le club fusionné revit grâce au KSC Lokeren-Temse, en D2 amateurs.

Le niveau est différent, mais le poids de l’histoire reste le même. "On le sent dans le professionnalisme voulu par les dirigeants et le niveau des infrastructures", confirme Noa Depotre (19 ans), qui était dans le noyau la saison dernière. "Le projet est de grimper les échelons petit à petit. Le stade a connu l’Europe, le terrain est arrosé et roulé tous les jours. Les supporters vivent vraiment à travers les victoires de Lokeren."

L’actuel portier de Mons (D3 ACFF), formé à Mouscron et dont le grand-père Arnold est un fervent supporter du Lokeren d’antan, n’avait pas connu ça ailleurs. Mais son aventure chez les Waeslandiens n’aura duré qu’une saison, écourtée par le Covid. "Une dizaine de joueurs ont été libérés pour laisser la place à d’autres. Même Killian Ovemeire, la légende du club, n’a pas continué. J’étais content d’y être mais c’était difficile pour moi, francophone, de m’intégrer. Après deux ou trois mois, je m’étais adapté parce que j’étais tout le temps là-bas. Mais je n’ai pas totalement réussi à passer la barrière de la langue. Cependant, j’ai eu de la chance, j’ai beaucoup appris. Surtout avec Killian, qui fait partie de ces joueurs qu’il faut écouter."

Au Tondreau, Noa Depotre suivra ce cinquième tour de la Coupe de Belgique d’un peu plus loin. Le Daknam, qui a une plus grande capacité que le Pairay (12 000 contre 8 500 à Seraing), ne sera évidemment pas comble. Mais les supporters pourraient faire la différence. "Une surprise est possible, même si Seraing est techniquement et physiquement au-dessus. Pour les joueurs, qui ont un boulot à côté, c’est le match de leur vie. Ils voudront créer l’exploit", conclut l’Athois.

Côté sérésien, on prendra ce match au sérieux. Mais Maziz, Jallow et Nadrani seront tout de même mis au repos.