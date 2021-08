Après quatre ans et deux promotions, les chemins de Al Badaoui et Seraing se sont séparés il y a quelques jours, faute d'accord entre les deux parties.Libre, le médian polyvalent de 25 ans n'aura pas tardé à trouver un nouveau défi puisqu'il a signé à Alcorcon, 17e de D2 espagnole la saison dernière.Il y a signé un contrat pour deux saisons.Le joueur a assisté à la victoire de ses anciennes couleurs face à Malines samedi soir. Il était présent au Pairay pour encourager ses ex-coéquipiers et les saluer une dernière fois avant son grand départ.