A 26 ans, il a été formé au Real Madrid avant de partir pour le Sparta Rotterdam et la Norvège. Il est prêté par Molde jusqu'à la fin de la saison. Il devrait concurrencer Guillaume Dietsch pour le poste de n°1.

"Je retrouve mes racines et ma famille, originaire de la région de Saint-Trond", a expliqué Alex Craninx dans le communiqué du club sérésien. "Je nourris de grosses ambitions. J'ai toujours été très exigeant envers moi-même et je suis là pour donner le meilleur et aider le club à se maintenir. Mes qualités principales ? Surtout le face à face avec un adversaire. Je suis plutôt à l'aise avec le jeu au pied et j'aime communiquer sur le terrain. Je pense aussi pouvoir dire que je possède un gros caractère !"