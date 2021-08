Seraing attend toujours deux Messins et un défenseur central Seraing Romain Izzard Les Métallos ont un noyau étriqué, mais les renforts ne sont pas encore arrivés. © Belga

Papa Ndiaga Yade (attaquant) et Boubacar Traoré (médian) doivent être prêtés par Metz mais les choses traînent.



Le club est sur la piste d'un défenseur central aussi. Taravel et Teixeira ont été cités dans une liste de 4 à 5 joueurs mais là aussi, la situation n'est pas encore réglée.



Avant de recevoir Ostende samedi (18h30), Jordi Condom doit faire sans Bernier et Lahssaini, blessés, et sans Boulenger, suspendu. Sanogo (genou) n'est pas disponible non plus.



"Pour Metz, on sait que cela ne dépend pas que de nous. Mais pour le défenseur central, oui. Alors mon message à la direction est que nous avons besoin de ce joueur au plus vite", lance le T1 sérésien.