Jean-Louis Garcia aborde ce match retour avec de l'enthousiasme et de la détermination, d'autant que Seraing reste sur une courte victoire au match aller., a-t-il indiqué en conférence de presse, ce jeudi.

Le coach sérésien devrait bénéficier du même groupe. Si Lahssaini a fini sa saison, Kilota et Bernier pourraient, eux, être sur la feuille si tout va bien. "Ils se sont entraînés avec le groupe toute la semaine, mais on fera le point ce vendredi. Il ne faut pas oublier qu'ils sont absents depuis notre déplacement à Ostende (NdlR: le 2 avril). Il faut tenir compte de tous les paramètres, physiques et mentaux. On discute avec les garçons."

Stade comble

Après un dernier entraînement dans les installations du Pairay, les Sérésiens iront dans un hôtel liégeois pour une mise au vert dès le vendredi soir.

Le Pairay est d'ailleurs sold-out: 7200 places (dont 1200 pour les supporters du RWDM) ont trouvé preneurs. "Ca nous fait plaisir. Il est important de sentir l'énergie d'un stade. Il faut que cela nous galvanise et nous transcende, tout en gardant notre calme et notre lucidité."

A l'issue de la rencontre, qui peut se prolonger jusqu'aux tirs au but, le gagnant aura l'opportunité de jouer en D1A la saison prochaine. Le perdant descendra ou restera en D1B.